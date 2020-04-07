السيسي يوجه رسالة لجونسون بعد إصابته بفيروس كورونا

عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تمنياته بالشفاء لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وقال الرئيس المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتقدم بخالص التمنيات بالشفاء لبوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، والذي يقود بلاده بقوة في مجابهة فيروس كورونا".

وتابع: "أود الإشارة إلى أن مصر تثمن جهود المملكة المتحدة بقيادة جونسون في العمل على الحد من انتشار هذا الفيروس".

وقال: "كما أؤكد تكاتف الجميع في مجابهة هذا الوباء، والذي وحد الإنسانية بأسرها حول هدف واحد، وقدم درسا جديدا في أهمية تضامن شعوب العالم أجمع في مواجهة هذه الأزمة... حفظ الله مصر وشعوب العالم".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد دخل المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا. وتم نقله إلى العناية المركزة أمس الاثنين على إثر تدهور حالته الصحية.

وحسبما أكد مكتب جونسون، فإن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه ويتلقى العلاج، فيما تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب بأداء مهامه مؤقتا.

المصدر: RT