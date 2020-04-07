عالم اجتماع روسي يبعث برسالة إلى زوجته من سجن معيتيقة في ليبيا!

أعلن رئيس صندوق حماية القيم الوطنية بروسيا، ألكسندر مالكيفيتش، أن عالم الاجتماع الروسي، مكسيم شوغالي، بعث بالفعل برسالة من معتقله في ليبيا إلى زوجته.

وكتب مالكيفيتش على حسابه في تلغرام قائلا :"أخبار مهمة، أؤكد أن المعلومات التي تم تداولها أمس في القسم العربي من شبكات التواصل الاجتماعية ونشرت في وسائل الإعلام صحيحة 100%".

وأكد أن عالم الاجتماع الروسي، مكسيم شوغالي، الذي وقع في الأسر بليبيا منذ 11 شهرا تقريبا تمكن من كتابة رسالة إلى زوجته.

ولفت مالكيفيتش إلى أن معلومات عن الرسالة نشرت "في شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أنباء عديدة في وسائل الإعلام حول احتمال هروب المواطن الروسي من الأسر".

وأشار رئيس صندوق حماية القيم الوطنية إلى أن مصادر عربية كانت ذكرت في 28 مارس أن عدة سجناء قاموا بمحاولة للهرب من سجن معتيقة غير الرسمي في طرابلس، وقيل حينها إن بين هؤلاء رجل يتحدث اللغة الروسية.

وأعلن مالكيفيتش أن زوجة المواطن الروسي المعتقل في سجن معيتيقة، أكدت له أن زوجها هو صاحب الرسالة المكتوبة على صفحات من كتاب مدرسي، ونشرا صورة لها حساب في موقع للتواصل الاجتماعي، وهي بخط يده، وكل الأحداث التي ذُكرت في الرسالة صحيحة.

وكتب عالم الاجتماع الروسي لزوجته قائلا في إحدى الفقرات: "آسف أن الأمور سارت على هذا النحو في ليبيا. لكني لا أفقد الأمل في العودة، وأنت لا تفقديه أيضا..أنا حي ومليء بالقوة لأتماسك. أعلم أنه يوجد الآن وباء في جميع أنحاء العالم، وهنا أيضا، لكني بصحة جيدة".

المصدر: تلغرام