فلسطين.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 260 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة إلى 260 إصابة.

وقال مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة، كمال الشخرة، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنه تم أخذ عينات عشوائية من العديد من القرى في الضفة الغربية، خاصة بعد إعلان عدد منها مناطق موبوءة.

وأكد الشخرة ضرورة البقاء في البيوت، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، مشيرا إلى أن المخالطة هي سبب انتشار المرض، خاصة مع عودة العمال الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم.

المصدر: وفا