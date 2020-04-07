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المغرب يسجل 21 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة 1141

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المغرب يسجل 21 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة 1141
Reuters
المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1141 شخصا.

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وقالت الوزارة في بيان لها إن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 4131 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأوضحت أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 83 حالة، كما تحققت 7 حالات شفاء حديثة ليرتقي العدد الإجمالي للمتعافين إلى 88 حالة.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنين "الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسؤولية".

المصدر: هسبريس

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