سجال بين أمير سعودي وحمد بن جاسم بسبب "نقص الأغذية" في المملكة

دعا رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ، حمد بن جاسم، إلى "عدم الشماتة" بالسعودية في حال وجود نقص بالمواد الغذائية، في إشارة ضمنية إلى النقص في الأغذية بالمملكة.

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وقال بن جاسم أمس الاثنين في تغريدة على صفحته في "تويتر": "إذا كان ما يقال عن نقص بعض المواد الغذائية في السعودية صحيح فهذا لا يدعو للتندر أو الشماتة لا قدر الله".

وأضاف: "رغم أننا ما نزال نذكر ما قيل عنا في بداية الحصار من قبل وزير خارجيتهم آنذاك، فيجب أن يهب الجميع للمساعدة، ولا تقابل السيئة إلا بالحسنة، فالشعب السعودي منا ونحن منه".

ويأتي ذلك بعد تداول نشطاء أنباء عن نقص في المواد الغذائية بالسعودية في ظل وباء كورونا، وخاصة البيض، الأمر الذي نفاه عدد من الإعلاميين والمغردين السعوديين.

في غضون ذلك، رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على رئيس الوزراء القطري الأسبق، وكتب على "تويتر": "ليس عندنا بحمد الله نقص في أي مواد غذائية".

إذا كان ما يقال عن نقص بعض المواد الغذائية في السعودية صحيح فهذا لا يدعو للتندر أو الشماتة لا قدر الله. رغم اننا ما نزال نذكر ما قيل عنا في بداية الحصار من قبل وزير خارجيتهم آنذاك ، فيجب أن يهب الجميع للمساعدة ولا تقابل السيئة إلا بالحسنة، فالشعب السعودي منا ونحن منه. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 6, 2020

وأضاف مخاطبا بن جاسم: "أما الشماتة والتندر والتذكر فنتذكر ماورد بصوتك في التسجيل مع القذافي وقولك عن مخططكم نصا: إذا تقسمت السعودية فسيموت أهل نجد من الجوع".

وتابع بن مساعد: " يا حمد عدد المصابين بكورونا في قطر نسبة لعدد السكان يعتبر الأكبر في العالم.. فخليك في البيت وفحالك".

ليس عندنا بحمدالله نقص في أي مواد غذائية..

أما الشماتة والتندر والتذكر فنتذكر ماورد بصوتك في التسجيل مع القذافي وقولك عن مخططكم نصًّا: إذا تقسمت السعودية فسيموت أهل نجد من الجوع!

يا حمد عدد المصابين بكورونا في قطر نسبة لعدد السكان يعتبر الأكبر في العالم .. فخليك في البيت وفحالك! https://t.co/MzAxH5ssZY — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) April 6, 2020

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفادت وزارة الصحة السعودية بأن عدد المصابين بكورونا في المملكة بلغ 2523 شخصا، وسجلت هناك 38 حالة وفاة، و551 حالة شفاء.

فيما قالت وزارة الصحة القطرية إنها سجلت 1832 إصابة بالفيروس في البلاد و4 وفيات و131 حالة شفاء.

المصدر: RT