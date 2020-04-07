قناة عربية تعرض مسلسلا "مهينا للسعوديين".. وتدخل عاجل من السلطات (فيديو)

أثار المسلسل السعودي "عيال صالح" ضجة في المملكة وجدلا كبيرا بعد أن اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه يسيء لأهالي جنوب البلاد.

وقال مغردون على "تويتر" إن الحلقة 19 من المسلسل، الذي تبثه قناة "إم بي سي"، تظهر أهالي الجنوب في السعودية بأنهم تجار مخدرات، مطالبين بوقف عرضه فورا ومحاسبة القائمين عليه.

وأكدوا على أن "أهل الجنوب عرف عنهم الالتزام والأدب، وأغلبهم يحتقرون المدخنين " (مدمني المخدرات)، بينما صورهم المسلسل بأنهم "مافيا ترويج مخدرات".

#عيال_صالح

للأسف خاب ظنك وخسرتي الرهان ياmbc

أهل الجنوب تاريخهم المشرف وبطولاتهم لازالت

تسطر على حد الجنوب ودمائهم خير شاهد

مع بقية جنود الوطن اهل صولات وجولات وبطولات وتاريخ عريق وحضاره#تركي_بن_طلال ألف تحيه لك ولأهل الجنوب

الذين لم يرضوا بالسكوت على العفن

أو التقليل من شأنهم pic.twitter.com/2xSVWw9HhK — ن .د. ى إعلامية وكاتبة رأي (@Nadaaaa2030) April 6, 2020

فيما أعرب نشطاء عن خيبة أملهم من القناة، مشيرين إلى أن "أهل الجنوب تاريخهم المشرف وبطولاتهم ما زالت تسطر على حد الجنوب، ودمائهم خير شاهد مع بقية جنود الوطن أهل صولات وجولات وبطولات وتاريخ عريق وحضارة".

وقال آخرون إن المسلسل هو إهانة للمنطقة الجنوبية "رجال وحصون وجنابى وقط عسيري وثوب جنوبي ونساء الجنوب وقرية أهلها عاشو شيوخ وماتو أبطال: يجي يوسف التركي ومن معه يظهرون الزمان والمكان والإنسان بهذه الصورة البشعة: مجالس الصلح بين القبائل يصورونها مصانع للحشيش؟".

عيال ابو صالح؟

عمل كل مافيه أهانه للمنطقه الجنوبية/رجال وحصون وجنابى وقط عسيري وثوب جنوبي ونساء الجنوب وقرية اهلهاعاشو شيوخ وماتو ابطال:

يجي يوسف التركي ؟ومن معه يظهرون الزمان والمكان والأنسان بهذه الصورة البشعه:

مجالس الصلح بين القبائل؟يصورنها مصانع للحشيش؟ حسبي الله عليهم😡 pic.twitter.com/jaJ3Id21oG — ام خالد من أبها/ (@5KepvYyWIkmUPzc) April 4, 2020

ونتيجة لذلك، تدخلت إمارة عسير وطالبت بإيقاف حلقتين مسيئتين من المسلسل، كما طلبت من وزارة الإعلام بالتحقيق مع طاقم المسلسل والقناة التي عرضته.

وشددت الإمارة في بيان نشرته أمس الاثنين على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، على ضرورة تقديم اعتذار لأهالي الجنوب وسحب الحلقتين من شبكة الانترنت.

المصدر: RT