بعد اعتقالها.. فيديو جديد لسائقة "التاكسي" السعودية التي أهانت شرطي المرور

نشرت الشابة السعودية، رنده العمودي، التي تعمل كسائقة سيارة تاكسي في المملكة، والتي سبق لها أن أهانت شرطي مرور، فيديو جديد اعتذرت فيه عن تصرفاتها والكلام الصادر عنها.

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وقالت العمودي، أمس الاثنين، في فيديو نشرته على حسباها في "سناب شات": "أعتذر للحكومة وللمجتمع على مابدر مني من كلام.. يشهد الله أنني تكلمت في لحظة غضب وانفعال وهو خطأ".

وفي وقت سابق، ألقت شرطة مكة القبض على العمودي، وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم إحالتها إلى النيابة العامة، للتحقيق معها فيما حدث.

ويأتي ذلك استجابة لمطالب نشطاء سعوديون بالقبض على مواطنتهم، التي تعمل كسائقة سيارة أجرة "تاكسي" لتوصيل الركاب عبر التطبيقات الذكية.

وكانت العمودي قبل ذلك قد ظهرت في فيديو لتروي أحد المواقف التي حصلت معها مع أحد شرطة المرور، قبل أن تقول "أكره المرور يا جماعة، عطاني مخالفة الكلب.. بس كده".

المصدر: RT