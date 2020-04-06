كردستان العراق: لا نملك قدرة استيعاب أعداد ضخمة من المصابين بكورونا

أكد وزير صحة كردستان العراق سامان برزنجي، أن تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الإقليم ما يزال ضمن الطبيعي، محذرا من عدم إمكانية استيعاب الاعداد، إذا ما تحولت إلى مئات الآلاف.

وقال برزنجي، إن "إقليم كردستان أمام تهديد كبير، لأن هناك إصابات لا تقتصر فقط على الملامسين وإنما من ملامسين لملامسين آخرين، قبل أن يتم اكتشاف الإصابة".

وأضاف، أن "عدد الإصابات في الإقليم وصل إلى 277، إلا أننا مازلنا بصدد البحث عن إصابات أخرى ضمن الملامسين، وهذا يتطلب مدة كافية للتأكد من خلو أو إصابة كل ملامس".

وتابع: "من حالة إصابة واحدة كان عليها القدوم للكشف والمعاينة، أصيب أكثر من 70 ملامسا، أي أن كل حالة ليست بالعدد القليل لأنها تخلق إصابات أخرى حولها".

وأشار وزير الصحة في كردستان العراق، إلى أن الكوادر الطبية في الإقليم تقدم العلاج حسب البرتوكول الذي وضعته منظمة الصحة العالمية بالمعايير المتفق عليها، للمصابين في العالم، وأن "العلاج يختلف من مريض لآخر بحسب المصاب، ونسبة الإصابة".

المصدر: "رووداو"