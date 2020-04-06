"الجيش الوطني الليبي" يعلن عن صد هجوم "للمليشيات الإرهابية" قرب طرابلس

أعلن قيادي في "الجيش الوطني الليبي"، التابع للمشير خليفة حفتر، أن قواته تمكنت من صد هجوم شنته "المليشيات الإرهابية" بضواحي العاصمة الليبية طرابلس.

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وأكد اللواء فوزي المنصوري، قائد غرفة عمليات أجدابيا، أن قوات "الجيش الليبي" تصدت لمحاولة "المليشيات الإرهابية"، المدعومة من مسلحين سوريين موالين لأنقرة وآليات وأسلحة تركية، مهاجمة محور عين زارة.

وأشار القيادي إلى أن وحدات "الجيش الليبي" تمكنت من تدمير 3 عربات مسلحة وقتل "أكثر من 15 إرهابيا"، من أبرزهم عبد الحكيم الزين، قائد إحدى المجموعات في "كتيبة ثوار طرابلس"، التي تدعم حكومة الوفاق الوطني في مواجهتها مع قوات "الجيش الوطني".

وأكد المنصوري كذلك سيطرة قوات حفتر "على مراصد العدو بعد هروبهم منها".

ناصر حاتم

المصدر: RT