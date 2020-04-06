مصر.. تسجيل 7 حالات وفاة و149 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة المصرية اليوم الاثنين، إنها وثقت 149 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، وأضافت أنها سجلت 7 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 85 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية شفاء 12 شخصا من مصابي فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 259 حالة.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إنه حالات الإصابة الجديدة تعود جميعها لمصريين، من بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقا.

وبإعلان آخر الإحصائيات فإن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى السادس من أبريل، هو 1322 حالة، من بينهم 259 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و85 حالة وفاة.

وأكد مجاهد مجددا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورا، طبقا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

المصدر: RT