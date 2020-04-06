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المغرب.. تسجيل 11 وفاة و130 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة

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المغرب.. تسجيل 11 وفاة و130 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة
Reuters YB/
تدابير احترازية ضد كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 80 حالة.

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وأكدت مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض التابعة للوزارة تسجيل 130 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في المغرب إلى 1120 حالة.

وأوضح رئيس المديرية محمد اليوبي، أنه تم تسجيل 10 حالات شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 81.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.

المصدر: وكالات

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