حملات رقابة في مصر لمواجهة جشع التجار بالأغذية والمستلزمات الطبية (صور)

نفذت هيئة الرقابة الإدارية في مصر حملات ميدانية على أماكن بيع وتخزين المنتجات الغذائية ومستلزمات الوقاية الطبية لمواجهة جشع التجار.

وأجريت هذه الحملات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في العديد من محافظات مصر، أبرزها الشرقية، والدقهلية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والغربية، والإسماعيلية، والبحيرة، وجنوب سيناء، وبني سويف، والفيوم، وأسيوط، ‏والأقصر.

RT

RT

وأسفرت أعمال الهيئة وأجهزة الدولة عن ضبط 23.5 طن سلع تموينية متنوعة من (الدقيق، والسكر، والزيت، والأرز) مخزنة لخلق طلب متزايد خلال الفترة الحالية وبيعها بأسعار مُغالى فيها لتحقيق أرباح مضاعفة من فرق أسعار البيع، مستغلين حاجة المواطنين.

كما تم ضبط نصف طن من (اللحوم، الدواجن، الأسماك) غير الصالحة للاستهلاك الآدمي و1560 عبوة غذائية منتهية الصلاحية، وكذا ضبط ورشة تصنيع غير مرخصة لتغليف وتعبئة المياه من مصدر محلي وباستخدام فلاتر ومرشحات غير مطابقة للمواصفات وبيعها كعبوات مياه معدنية.

RT

RT

وجرى تحرير محاضر لـ 25 مخبز، لقيامهم بالغلق أثناء أوقات العمل والامتناع عن الإنتاج وبيع الخبز للمواطنين.

RT

كما أسفرت حملات الهيئة والأجهزة التنفيذية على بعض الصيدليات وأماكن بيع وتخزين المُستلزمات الطبية عن ضبط حوالي 53 ألف عبوة دواء ومنشطات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية و7392 لتر مطهرات غير مرخص استخدامها كمنتج صناعي أو طبي و7200 قفاز طبي و5650 سرنجة و2842 كمامة طبية، جميعها غير مطابقة للمواصفات، وأحيل مرتكبي تلك المخالفات، والمنتجات المضبوطة للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ناصر حاتم

المصدر: RT