كورونا.. آلاف الباكستانيين في الإمارات يسعون للعودة لبلادهم

يسعى أكثر من 20 ألف باكستاني يعملون بدولة الإمارات العربية للعودة لديارهم مع تشديد سلطات البلاد لقيود التنقل وتعليق رحلات الطيران الركاب بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم القنصلية الباكستانية لوكالة "رويترز" إن أكثر من 20 ألف باكستاني سجلوا رغبتهم في العودة لديارهم لدى القنصلية منذ 3 أبريل، مضيفا أن منهم من انتهت إقامته أو فقد وظيفته أو لم يعد يتلقى أجرا، فضلا عن الذين دخلوا الإمارات بتأشيرات زيارة.

ولفت المتحدث إلى إن السلطات الباكستانية تجري محادثات مع الإمارات لترتيب رحلات طيران لإعادة الباكستانيين لديارهم، بعد أيام من إعلان شركتي "طيران الإمارات" و"الاتحاد" أنهما ستستأنفان رحلات لخارج البلاد لجهات محدودة.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن مئات الباكستانيين احتشدوا أمام مقر القنصلية في دبي يوم الأحد، رغم إجراءات العزل العام في الإمارة، للمطالبة بإعادتهم لبلادهم، غير أن المتحدث باسم القنصلية اعترض على تقديرات الأعداد وقال إن الشرطة فرقتهم لانتهاكهم إجراءات العزل العام.

وسجلت الإمارات يوم الاثنين 277 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهي أكبر زيادة يومية تشهدها البلاد، وحالة وفاة جديدة واحدة.

المصدر: "رويترز"