منظمة الصحة العالمية: 85% من المصابين بفيروس كورونا في مصر يتم شفائهم دون علاج

أكد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة جون جبور، أن 85% من إصابات المصريين بفيروس كورونا، لا تحتاج أي علاج وتشفى بذاتها.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن "الدولة تعمل طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية بأقصى طاقتها، من أجل الكشف عن الإصابات، معتبرا أن الكشف عنها شيء إيجابي، لأنها تخضع للعزل، ويخضع مخالطيها للحجر من أجل السيطرة على انتشار الفيروس".

وشدد جبور، على أن مصر لا تخفي أي أرقام بخصوص الإصابات، مشددا على أنه ليس من مصلحة أحد إخفاء عدد المصابين.

المصدر: الوطن