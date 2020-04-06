جماعة "أنصار الله" الحوثية تنفي استهداف سجن النساء بتعز

نفى المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع، ما تداولته بعض وسائل إعلام بخصوص استهداف سجن النساء بتعز من قبل الجيش واللجان الشعبية.

وأكد العميد سريع في تغريدة على "تويتر" "أن مثل هذه الأكاذيب لن تغير في مجريات الواقع الإجرامي للعدو أو تعفيه عن إجرامه الشامل بحق الشعب اليمني".

ننفي نفياً قاطعا ما تداولته بعض وسائل إعلام العدوان ومرتزقتهم بخصوص استهداف سجن النساء بمحافظة تعز من قبل قوات الجيش واللجان الشعبية ونؤكد أن مثل هذه الأكاذيب لن تغير في مجريات الواقع الإجرامي للعدو أو تعفيه عن إجرامه الشامل بحق الشعب اليمني. — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 6, 2020

ولقيت 6 سجينات مصرعهن، وأصيبت العشرات بقصف استهدف يوم الأحد، سجن مدينة تعز المركزي في اليمن.

وأظهر مقطع فيديو من السجن بقع الدم وهي تغطي الأرضية والجدران، فيما تم نقل المصابين والقتيلات إلى المستشفى.

وبحسب مسؤولين محليين، فإن القصف جاء من الجانب الذي تسيطر عليه جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وقال مدير سجن النساء علي الكامل: "على الأمم المتحدة والصليب الأحمر أن يكون لهما دور في هذه الجريمة البشعة، لأن السجن المركزي يستهدف بالصواريخ والقذائف يوميا".

وأضاف أنهم أبلغوا جميع الأطراف، ورفعوا تقارير إلى الصليب الأحمر وجميع منظمات الأمم المتحدة، لكنهم لم يحصلوا على رد، حتى وقعت هذه الجريمة البشعة.

المصدر: وكالة سبأ + "تويتر"