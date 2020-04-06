حكومة مصر تعلن عن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من الموارد الغذائية في زمن كورونا

ذكر مجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، أن البلاد لديها احتياطي استراتيجي من السكر يكفي لمدة 8.6 شهر، ومن الأرز لـ4.2 شهر، والزيوت النباتية لـ5.8 شهر.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان: "يساهم النجاح الذي حققته خطة الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرات مصر على مواجهة تداعيات أزمة كورونا، حيث تستند الدولة على أسس اقتصادية صلبة، وهي تخوض حربها ضد الفيروس وتداعيات انتشاره في العالم أجمع".

وأضافت الحكومة المصرية: "ومن أبرز المؤشرات الإيجابية التي يمكن رصدها بهذا الشأن: تراجع معدلات التضخم، والأداء القوي للجنيه المصري أمام الدولار في الآونة الأخيرة، مع وصول صافي الاحتياطيات الدولية لمستويات غير مسبوقة، ووجود أرصدة آمنة وكافية لعدة أشهر من السلع الغذائية، وهو ما تؤكده أيضا العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية".

وأشار مجلس الوزراء، متطرقا إلى مؤشرات قياس قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل الصدمات حسب رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد في أبريل عام 2020، أشار إلى أن احتياطيات القمح تكفي لتلبية حاجة الاستهلاك لمدة 3 شهور، كما يكفي رصيد الأرز 4.2 شهر، والمكرونة 4.8 شهر، والزيوت 5.8 شهر، واللحوم المجمدة 6.2 شهر، فضلا عن أن احتياطيات السكر تكفي حاجة الاستهلاك لمدة 8.6 شهر، بجانب كفاية رصيد الدواجن لمدة 11.7 شهر، واللحوم الحية 28.9 شهر.

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المصدر: الأهرام + رويترز