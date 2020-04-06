مصر.. إغلاق ثاني مستشفى بعد اكتشاف حالة كورونا

أعلن وكيل وزارة الصحة المصرية في محافظة الإسكندرية علاء عثمان، أنه تم إغلاق مستشفى دار الشفاء بالعامرية، بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا.

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وأوضح الدكتور علاء عثمان لصحيفة "اليوم السابع"، أنه تقرر غلق المستشفى ووضعه تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما، مؤكدا أن قسم الطب الوقائي بالمديرية قد تعاون مع المستشفى في الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي.

وكانت الإسكندرية قد شهدت قبل ذلك إغلاق مستشفى فاطمة الزهراء بالعجمي، وذلك لاكتشاف حالة إصابة أيضا فيه، وتقرر وضعه تحت الحجر الصحي بكل العاملين لمدة 14 يوما لحين تبين نتائج التحاليل.

المصدر: اليوم السابع