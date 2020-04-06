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لواء في الشرطة المصرية ينقذ طفلة من لدغة عقرب وقت حظر التجول في مصر (صورة)

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لواء في الشرطة المصرية ينقذ طفلة من لدغة عقرب وقت حظر التجول في مصر (صورة)
Reuters
الشرطة المصرية
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قالت وسائل إعلام مصرية إن لواء في الشرطة يدعى، أحمد حجازي، أنقذ طفلة من لدغة عقرب وقت حظر التجول في مصر بمحافظة أسيوط بصعيد البلاد.

لواء في الشرطة المصرية ينقذ طفلة من لدغة عقرب وقت حظر التجول في مصر (صورة)ضابط الشرطة مع الفتاة ووالدها والطبيب المعالج للطفلة
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وأوضحت وسائل الإعلام أن رجال الشرطة أثناء تطبيق حظر التجوال في الشارع تفاجؤوا برجل في العقد الثالث من عمره يحمل على كتفه نجلته الصغيرة  التي لا يتجاوز عمرها العشر سنوات، وعقب سؤاله عن سبب نزوله وقت الحظر قال الأب أن ابنته لدغتها عقرب ولا يوجد معه سيارة لنقلها.

وقام اللواء أحمد حجازي مدير إدارة الحماية المدنية بنقل الأب وابنته  بسيارة الشرطة والتوجه بهما فورا إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، ولكنه تفاجأ هناك بعدم وجود مصل للدغة العقرب فقام باصطحابهما إلى مستشفى ثان هو مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، ولكن كانت المفاجئة عدم توافر المصل ضد لدغة العقرب أيضا .

وبعدها قام مدير إدارة الحماية المدنية بالذهاب إلى مستشفى أخرى لإحضار مصل العقرب على مسؤوليته الشخصية، وتم إنقاذ الفتاة في النهاية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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