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شاهد كيف صافح وزير الخارجية الإيطالي أحد جنود الجيش المصري لحظة نقل مساعدات طبية إلى بلاده

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شاهد كيف صافح وزير الخارجية الإيطالي أحد جنود الجيش المصري لحظة نقل مساعدات طبية إلى بلاده
RT
وزير الخارجية الإيطالي
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة لوزير الخارجية الإيطالي وهو يصافح أحد جنود الجيش المصري بعد إيصال مساعدات طبية من مصر إلى إيطاليا.

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وظهر في الصورة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، وهو يصافح أحد جنود الجيش المصري الذين قاموا بإيصال المساعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا في إيطاليا، دون استخدام الطريقة المتعارف عليها في المصافحة "الكف في الكف"، وانما تصافحا عن طريق "المرفق بالمرفق".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وجه بتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان مستلزمات طبية لإيطاليا، السبت الماضي.

شاهد كيف صافح وزير الخارجية الإيطالي أحد جنود الجيش المصري لحظة نقل مساعدات طبية إلى بلاده
Reuters
مصافحة وزير الخارجية الإيطالي لأحد جنود الجيش المصري

المصدر: RT

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