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جثمان رئيس الوزراء الليبي الأسبق يوارى الثرى في مصر (صور)

أخبار العالم العربي

جثمان رئيس الوزراء الليبي الأسبق يوارى الثرى في مصر (صور)
Reuters Mohamed Abd El-Ghany
رئيس الوزراء الليبي الأسبق محمود جبريل
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وري جثمان رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، اليوم الثرى في مصر، حيث توفي أمس الأحد بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأظهرت صور لعملية دفن جثمان جبريل حضور فقط الأفراد المختصين المكلفين بدفن ضحايا كورونا، يرتدون ملابس واقية.

كما بدا التابوت الذي حوى جثمان رئيس الوزراء الأسبق ملفوفا بالبلاستيك كإجراء لمنع انتقال العدوى.

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق، أن جثمان جبريل سيوارى الثرى اليوم الاثنين في المقبرة المخصصة لليبيين في العاصمة المصرية القاهرة في جنازة سيقتصر الحضور فيها على أفراد العائلة وأعضاء السفارة الليبية في مصر. 

وتم الإعلان عن وفاة جبريل رئيس الوزراء الليبي الأسبق، وزعيم حزب "تحالف القوى الوطنية"، أمس الأحد في القاهرة نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

جثمان رئيس الوزراء الليبي الأسبق يوارى الثرى في مصر (صور)
RT
جثمان رئيس الوزراء الليبي الأسبق يوارى الثرى في مصر (صور)
RT
جثمان رئيس الوزراء الليبي الأسبق يوارى الثرى في مصر (صور)
RT

المصدر: RT

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