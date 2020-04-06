مصر تعلن شفاء مصابين بفيروس كورونا وخروجهم من العزل الصحي

أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد في مصر أحمد حسن أبو هاشم، عن شفاء 3 حالات من المصابين بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفى العزل الصحي.

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وأوضح أبو هاشم، أن "إحدى الحالات الثلاث، من الطاقم الطبي بمستشفى مدينة بورفؤاد وذلك بعد تحسن حالتهم الصحية وشفائهم من الإصابة بالفيروس، موضحا أنه تم خروج حالة خلال اليومين السابقين، وبذلك يصبح العدد الإجمالي 4 حالات تحولت نتائج التحاليل المعملية لهم مرتين متتاليتين من إيجابية إلى سلبية".

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر 1070 إصابة، بينها 71 وفاة وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وذكرت وزارة الصحة أن متوسط عمر الوفيات بفيروس كورونا في مصر بلغ 53 عاما، مشيرة إلى أن متوسط أيام العزل للحالات المصابة بلغت 8 أيام، بينما كانت أكبر مدة للبقاء لمريض في العزل 22 يوما، وتماثل للشفاء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية