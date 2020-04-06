طائرات عسكرية عراقية لجلب مستلزمات طبية ضد كورونا من الصين

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، تسيير طائرات تابعة للقوة الجوية العراقية إلى الصين لجلب أجهزة ومستلزمات طبية تستخدم في مكافحة فيروس كورونا.

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وذكر بيان للخلية أن "قيادة القوة الجوية نفذت واجبا الى جمهورية الصين الشعبية لجلب أجهزة ومستلزمات طبية للمساهمة في مكافحة وباء فايروس كورونا المستجد والعمل على الحد من انتشاره".

وأضاف البيان أن "قائد القوة الجوية وجه الطيارين والكادر المرافق لهم بأهمية تسخير جهود القوة الجوية وإمكانياتها للقضاء على هذا الوباء الخطير، لكي ينعم أبناء الوطن بالصحة والعافية".

المصدر: RT