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إصابات جراء حريق في مصفاة بانياس على الساحل السوري

أخبار العالم العربي

إصابات جراء حريق في مصفاة بانياس على الساحل السوري
www.damas-times.com
مصفاة بانياس السورية
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أفاد مدير مصفاة بانياس النفطية في سوريا بنشوب حريق اليوم الاثنين في المصفاة الواقعة في مدينة بانياس في الساحل السوري، أسفر عن إصابة 4 عمال تم نقلهم إلى المستشفى.

وقال مدير مصفاة بانياس المهندس بسام سلامة: خلال أعمال الصيانة في قسم التحسين بالمصفاة حدث احتراق جراء تهريب غاز الهيدروجين ما أدى لإصابة أربعة عمال بحروق طفيفة تم إسعافهم إلى المشفى، كما تمت السيطرة على الحريق وإعادة الوحدة للعمل بشكل طبيعي.

المصدر: سانا

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