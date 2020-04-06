الرئيس سعيد أثناء مشاركته في شحن الإعانات: "استحملها عني يوم القيامة" (فيديو)

استحضر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أثناء مشاركته في شحن المساعدات لمحتاجيها، أمس الأحد، قصة الخليفة عمر بن الخطاب وما قاله حين تفطن لامرأة فقيرة شكت له جوعها وخصاصتها.

وخلال إدلائه بكلمة قصيرة استشهد سعيد أثناء جمع ونقل المساعدات للعائلات المحتاجة، التي تلازم حاليا بيوتها بسبب الحجر الصحي العام في إطار الإجراءات المتخذة لمنع تفشي وباء كورونا، استشهد بحادثة وقعت في عهد عمر بن الخطاب، عندما قرر حمل مساعدات لامرأة فقيرة وسأله أحد أصحابه، قائلا: أحمل عليك أم عنك يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: بل احمل عليّ، ..أتحمل عني أوزاري يوم القيامة؟"

وقد أثارت هذه الكلمة والفيديو الذي ظهر فيه الرئيس التونسي وهو يحمل على كتفيه مواد غذائية، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بين مشيدا وناقدا لما فعله الرئيس قيس سعيد.

المصدر: وسائل إعلام تونسية