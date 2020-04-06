تحذيرات لمستغلي أزمة كورونا في مصر: مصيركم المحاكمة العسكرية!

قال المتحدث باسم التنمية المحلية في مصر خالد قاسم، إنه ستتم إحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية، مؤكدا أنه سيتم التعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفقا لقانون الطوارئ.

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وأوضح قاسم أمس الأحد، أن البعض تخيل أن الدولة منشغلة بمكافحة فيروس كورونا، لذلك يمكنه بناء مبنى مخالف، مشيرا إلى أن كل من تسول له نفسه استغلال هذه الفترة الحرجة لصالحه، لن تسامحه الدولة.

وأكد على أنه "سيتم القضاء على مثل هذه الظاهرة قبل ظهورها، منوها بأن هذه المخالفات تنطبق على أي بناء مخالف سواء سكني أو غير سكني، أكان على أرض يمتلكها صاحب المبنى، أو على أرض الدولة".

وقال قاسم إن الدولة عملت على حراسة الأراضي التي تم استرجاعها من قبل حتى لا تسمح بالاعتداء عليها مرة اخرى وهذا في جميع محافظات الجمهورية.

وفي وقت سابق، طالب رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بضرورة التعامل بحسم مع المخالفات في مجال البناء وتحويل الحالات من هذا النوع إلى النيابة العسكرية في ظروف قانون الطوارئ.

المصدر: وكالات