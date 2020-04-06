الكويت تعلن شفاء 4 حالات جديدة من فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، شفاء 4 حالات جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات التي شفيت حتى الآن إلى 103.

وأوضح وزير الصحة في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن المصابين الأربعة، الذين تم شفاؤهم من فیروس كورونا "كوفید-19" ھم مواطنان ومقیمان، لیرتفع بذلك عدد الحالات، التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 103 حالات.

وقال الوزير إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا، وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت 556 حالة مؤكدة حتى الآن.

المصدر: كونا