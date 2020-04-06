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جدل في السعودية بعد نشر ابنة رجل أعمال مشهور فيديو "تخزين الطعام"! (فيديو)

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جدل في السعودية بعد نشر ابنة رجل أعمال مشهور فيديو
أفنان الباتل
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شن نشطاء سعوديون هجوما على نجمة مواقع التواصل الاجتماعي أفنان الباتل، ابنة رجل الأعمال المشهور سليمان الباتل، بعد نشرها فيديو من أحد المراكز التجارية وهي تخزن الطعام والسلع لطفلها.

وظهرت أفنان في الفيديو وهي تحرص على تخزين السلع المخصصة للأطفال لتأمين حاجيات طفلها، خاصة من الحليب، مما دفع البعض لاتهامها بالجشع ودشنوا وسم #أفنان_الباتل_الجشعة.

وقالت أفنان في المقطع: "الوضع يحتاج عربية يلا بكفي عشان أخزن"، حيث كانت تتجول في المركز التجاري وتشتري سلعا أكثر من احتياجاتها بغرض التخزين، وسط الوضع الذي تعيشه المملكة والعالم أجمع في ظل انتشار وباء كورونا.

وقال مغردون إن سلوكها خاطئ واتهموها بإثارة الرعب لدى الأمهات وتخويفهن من عدم توفر السلع، بينما طالب آخرون بوقف حسابها لما تسببه من تأثير كبير على الكثيرين من متابعيها.

وتعتبر أفنان من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، ويتابعها على "إنستغرام" 8 ملايين شخص، ولفتت الأنظار في حفل زفافها البذخ الذي أقيم العام الماضي، وتزوجت من شاب سعودي ثري يعمل موظفا في شركة "أرامكو".

المصدر: RT

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