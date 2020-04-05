مصر.. "الزراعة" تدفع بمعدات الرش والتطهير لمجابهة كورونا في قرية بشتيل (صور)

قررت وزارة الزراعة المصرية اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في قرية بشتيل بمحافظة الجيزة، إحدى المحافظات الثلاث للعاصمة القاهرة.

وبعد تداول منصات التواصل الاجتماعي صورا لازدحام الأسواق في بشتيل، أصدرت الوزارة، اليوم الأحد، تعليمات لمديرية الزراعة بالجيزة، تحت إشراف وكيل الوزارة الزراعة بالمحافظة، أنور عيسى، حول الدفع بمعدات الرش وسرعة القيام بتطهير وتعقيم الأسواق والشوارع الرئيسية في المنطقة.

كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مواد مصورة تظهر عمليات تعقيم وتطهير في مناطق أخرى من البلاد، ومنها مدينة الباجور بمحافظة المنوفية.

وأظهر أحد الفيديوهات الجهود التي بذلها مجلس مدينة الباجور ورجال الشرطة، منذ صباح اليوم، لمنع إقامة سوق شعبية مزدحمة في المدينة، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تطهير فيها.

ناصر حاتم

المصدر: RT