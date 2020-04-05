وزارة الصحة المصرية: تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم، الأحد، عن تسجيل 103 أصابات جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة.

وأفادت الوزارة في بيان بخروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بعد شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.

المصدر: RT