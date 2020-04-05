"الوفاق" تنعى رئيس الوزراء الليبي الأسبق المتوفي بسبب كورونا في مصر

نعت حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، الذي توفي في العاصمة المصرية القاهرة بعد إصابته بفيروس كورونا.

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ووقع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فايز السراج، على رسالة تعزية نشرت على موقع المجلس الإلكتروني، وجاء فيها: "بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الدكتور محمود جبريل، القامة العلمية والشخصية الوطنية البارزة اليوم الأحد في أحد مستشفيات القاهرة".

كما قدم السراج تعازيه إلى أسرة جبريل وآله "وجميع رفاقه وأصدقائه".

من جانب آخر أكدت مصادر طبية مصرية لـRT أن رئيس الوزراء الليبي الأسبق كان يعاني من أمراض أخرى، بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا، ولم تتضح حتى الآن إجراءات ومكان دفنه.

ناصر حاتم

المصدر: RT