 
مباشر

الصحة العراقية: تسجيل 83 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا

أخبار العالم العربي

الصحة العراقية: تسجيل 83 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا
Reuters
عمليات تعقيم في العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nliy

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 وفيات جديدة موزعة بين بغداد والنجف والسليمانية وديالى.

إقرأ المزيد
العراق يسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات
العراق يسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

وقالت وزارة الصحة، إن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في عموم العراق وصل إلى 961، وعدد الوفيات وصل إلى 61. 

وقالت الوزارة في بيان، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت 83 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، وأضافت أن "الوفيات بلغت خمس حالات".
وأكدت الوزارة، أنه "تم تسجيل 20 حالة شفاء تام، ما يرفع عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 279".

المصدر: السومرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا