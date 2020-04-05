الصحة العراقية: تسجيل 83 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 وفيات جديدة موزعة بين بغداد والنجف والسليمانية وديالى.

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وقالت وزارة الصحة، إن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في عموم العراق وصل إلى 961، وعدد الوفيات وصل إلى 61.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت 83 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، وأضافت أن "الوفيات بلغت خمس حالات".

وأكدت الوزارة، أنه "تم تسجيل 20 حالة شفاء تام، ما يرفع عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 279".

المصدر: السومرية