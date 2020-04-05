السعودية.. الرياض وجدة تتساويان في عدد المتعافين والمدينة المنورة الأولى في الوفيات بكورونا

سجلت مدينة الرياض ومحافظة جدة لكل منهما 123 حالة تعاف، حيث تصدرتا مدن المملكة في حالات التعافي من فيروس "كورونا" الجديد، وتلتهما مكة المكرمة بواقع 114 حالة شفاء حتى الآن.

وأفادت صحيفة "سبق" المحلية بأن إجمالي الحالات النشطة في العاصمة الرياض منذ بداية المرض حتى الآن بلغ 588 حالة، 123 منها تماثلت للشفاء، بينما بلغ إجمالي حالات الوفاة فيها 3 حالات.

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وفي جدة، بلغ إجمالي الحالات النشطة 218 حالة، تماثل منها 123 حالة للشفاء، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 4 حالات.

وقالت الصحيفة المحلية إن مكة المكرمة احتلت المرتبة الثانية بعد الرياض في عدد الإصابات والحالات النشطة بواقع 346 حالة، وتماثل 114 حالة للشفاء، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات بمكة 6 حالات.

وشهدت المدينة المنورة أعلى معدلات الوفيات من بين مدن المملكة بواقع 19 حالة وفاة منذ بدء تسجيل الإصابات بالفيروس، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 216 حالة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت يوم الأحد، عن تسجيل 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

وصرح متحدث الصحة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري بأن إجمالي الحالات في السعودية وصل إلى 2385 حالة.

المصدر: صحيفة "سبق"