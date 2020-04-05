حكومة الوفاق الليبية: سنضرب بيد من حديد مليشيات حفتر ومرتزقته

اعتبرت حكومة الوفاق الوطني الليبية، أنها باتت أقوى مما كانت عليه سابقا، متعهدة بأن تضرب "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر، بـ"يد من حديد".

إقرأ المزيد

وقال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، في سلسلة تغريدات نشرها أمس السبت بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانطلاق هجوم "الجيش الوطني الليبي" على العاصمة: "اليوم تمر سنة كاملة على قيام مجرم الحرب بخيانة الليبيين وشن عدوانه الوحشي على أهالي طرابلس قبل أيام فقط من انعقاد مؤتمر غدامس الذي كان يعلق عليه كل الليبيون آمالهم. نحيي في هذه المناسبة قواتنا البطلة على صمودها ونترحم على أرواح شهدائنا الأبرار".

وأضاف باشاغا: "في هذا الوقت، أحب أن أطمئن الجميع بأننا أقوى من أي وقت مضى، وسنضرب بيد من حديد مليشيات هذا المجرم ومرتزقته وكل من يحاول جلب مشروع الاستبداد والعبودية، ويتعدى على أمننا وحلمنا بليبيا واحدة موحدة، دولة المؤسسات والقانون والديمقراطية، دولة كل الليبيين بكل أطيافهم".

وتابع: "نعدكم بأن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بكل ضباطها ومنتسبيها ستقف دائما كخط دفاع خلفي لكم لحمايتكم من كل من يريد أن يلعب بأمنكم وأرزاقكم، أو يحاول استغلال تضحياتكم وجهودكم من ضعاف النفوس وتجار الأزمات".

المصدر: RT