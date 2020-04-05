بعد انتشار فيديو ضرب امرأة في زحام توزيع الخبز.. الداخلية السورية تقبض على الفاعلين

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، أنها قبضت على أشخاص ظهروا في فيديو تم تداوله في البلاد وهم يعتدون على امرأة أثناء توزيع الخبز.

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وأوضحت الوزارة أن شرطة ناحية صحنايا بريف دمشق قبضت على أشخاص ظهروا في فيديو "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي واعتدوا على امرأة وزوجها بالضرب أثناء عملية توزيع مادة الخبز على المواطنين".

وأضافت أن سبب ما جرى هو حصول خلاف على دور الحصول على الخبز.

وكان "فيديو الضرب" انتشر منذ يومين وتظهر فيه حالة من الزحام من أجل الحصول على الخبز، وهي الحالة التي ما زالت مستمرة رغم كل التحذيرات، وتقييد التحرك ومنع التجوال بهدف الحد من التجمعات.

المصدر: RT

أسامة يونس