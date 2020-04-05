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مصر.. إغلاق مقر بنك ومحيطه بعد ثبوت إصابة موظف بفيروس كورونا 

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مصر.. إغلاق مقر بنك ومحيطه بعد ثبوت إصابة موظف بفيروس كورونا 
Reuters
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أغلقت السلطات المصرية المقر الرئيسي لبنك القاهرة والمنطقة المحيطة به في مدينة نصر، وذلك عقب إصابة موظف بفيروس كورونا.

وطلبت الجهات المسؤولة من كافة العاملين في مقر البنك الالتزام بالعزل المنزلي الوقائي. 

وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن اتخاذ البنك عدد من الإجراءات الاحترازية، والعمل وفقا لخطط بديلة تم وضعها للتعامل مع تلك النوعية من الأزمات.

وأضاف أنه يجري حاليا تنفيذ عمليات التعقيم الكامل للمقر الرئيسي بمختلف المكاتب والإدارات، كما يتم توقيع الكشف الطبي على جميع العاملين المخالطين للحالة الإيجابية وسحب عينات لهم مع التوصية بالعزل المنزلي.

وتابع فايد أنه تم اتخاذ الإجراءات التنفيذية وتفعيل خطط استمرارية العمل مع مراعاة الظروف الاستثنائية من مواقع بديلة، لكافة الإدارات التي كانت تعمل بذلك الطابق.

ناصر حاتم

المصدر: RT+ المصري اليوم

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