الصحة المغربية: ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 69 حالة

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في المغرب إلى 69 حالة بعد وفاة 3 مرضى خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أوردت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد.

وأظهر جدول نشرته الوزارة على حسابها الرسمي في "تويتر" أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، بلغ 961، مع 3533 حالة مستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي.

ووفقا لمعطيات الوزارة، فإن 70 مريضا تعافوا من "كوفيد-19" حتى اليوم الأحد.

المصدر: RT