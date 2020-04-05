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العراق.. العثور على مقبرة جماعية تضم رفات عناصر أمن ومدنيين أعدمهم "داعش"

أخبار العالم العربي

العراق.. العثور على مقبرة جماعية تضم رفات عناصر أمن ومدنيين أعدمهم
Reuters
القوات العراقية
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 أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، العثور على مقبرة جماعية في محافظة الأنبار غربي البلاد، تضم رفات عناصر من القوات الأمنية ومدنيين أعدمهم تنظيم "داعش".

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وقالت المديرية في بيان، إنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، داهمت قوة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالاشتراك مع فصيل استطلاع لواء المشاة 29 وكرا للدواعش في منطقة الخوضة بقضاء هيت بالأنبار وضبطت بداخلة دراجة نارية ومواد أخرى"​​​.

وأضافت أنه "وبعد تفتيش الوكر بدقة تم العثور على مقبرة جماعية تضم منتسبين ومدنيين تم إعدامهم من قبل تنظيم داعش قبل التحرير".

وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.

المصدر، سبوتنيك

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