السلطات الأردنية ترحل سيارة نائب إلى ساحة الحجز!

قررت إدارة المرور في الأردن، اليوم الأحد، ترحيل مركبة نائب برلماني خالف قانون حظر التجول، يوم الجمعة، إلى ساحة حجز المركبات المخالفة.

وأكد مصدر أمني، بحسب موقع "خبرني"، أن الدوريات ضبطت نائبين في أوقات مختلفة يوم الجمعة، بعد أن خالفا أوامر الحظر الشامل في العاصمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

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وقد أعلن الأردن تطبيق حظر تجول كامل في أراضي المملكة، اعتبارا من منتصف ليلة الخميس 2 أبريل ولمدة 24 ساعة، باستثناء الكوادر الطبية.

وسجلت في الأردن حتى ليل السبت على الأحد 232 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و5 حالات وفاة بسبب هذا الفيروس القاتل.

المصدر: خبرني