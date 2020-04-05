المتحدث باسم جامعة القاهرة: نتائج فحص جميع مرضى معهد الأورام بفيروس كورونا سلبية

أكد محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة أنه تم التحليل لمرضى معهد الأورام من فيروس كورونا المستجد وجاءت جميعها سلبية، عقب جدل البعض عن التعتيم على حالة المرضى.

وقال علم الدين، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، إنه تم إتخاذ عدة قرارات لتسيير العمل داخل المعهد القومي للأورام.

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وشدد علم الدين، على أنه تم اكتشاف الحالة الأولية في يوم 26 مارس وتم أخذ 72 مسحة من المخالطين من أعضاء الطواقم الطبية والمخالطين لهم، وتم إرسالها إلى المعامل المركزية لوزارة الصحة والتي أثبتت إصابة 17 حالة بين الأطقم الطبية، موضحا أن الجامعة تتابع حالات المصابين وحالتهم الصحية جيدة ولا تظهر أعراض على معظمهم.

وأضاف علم الدين، أنه فور التأكد من الحالات تم التنسيق مع وزارة الصحة، وإرسال الحالات المصابة إلى مستشفيات العزل، بالإضافة إلى اتخاذ عدة قرارات احترازية على رأسها إيقاف مؤقت للعمل بالمعهد لمدة 24 ساعة على أن يعود للعمل مرة أخرى بعد عمليات التعقيم الشاملة التي تجريها الجامعة حاليا.

وشدد المتحدث باسم الجامعة، أن العمل مستمر داخل المعهد للمرضي المحجوزين حيث هناك 60 مريضا داخل المعهد يتلقون الخدمة الطبية وتم التحليل لهم من فيروس كورونا وجاءت جميعها سلبية، وتقوم الطواقم الطبية على تقديم الرعاية الطبية لهم على أكمل وجه والمعهد القومي للأورام لن يتوقف عن العمل وسيعود مرة أخري بعد الوقف المؤقت للتعقيم، على أن يقتصر عمل العيادات الخارجية علي الحالات الطارئة والعاجلة فقط.

وأكد علم الدين، أن الجامعة خاطبت وزارة الصحة والسكان للحصول على 1000 كاشف طبي لفيروس كورونا علي نفقة الجامعة، لإجراء الفحوصات والمسحات الخاصة بفيروس كورونا لكافة الأطقم الطبية والعاملين والمرضي المترددين علي المعهد خلال اخر أسبوعين، مشيرا إلي إنه تم أخذ 413 مسحة لكل العاملين في المعهد القومي للأورام حتى الآن من إجمالي العاملين بالمعهد.

وكان عدد من أعضاء الطواقم الطبية المصابين بفيروس كورونا فى معهد الأورام في مصر "اتهموا" إدارة المعهد بفرض حالة من التعتيم الإعلامي على حالهم.

المصدر: RT