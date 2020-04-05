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ولادة أول طفل لأم متعافية من كورونا في مصر

أخبار العالم العربي

ولادة أول طفل لأم متعافية من كورونا في مصر
اليوم السابع
ولادة أول طفل من أم متعافية من كورونا في مصر
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سجلت مصر، اليوم الأحد، أول حالة ولادة  لطفل من أم متعافية من فيروس كورونا "كوفيد-19".

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ونجح فريق طبي برئاسة الدكتور رضا النجار بإجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة أصيبت سابقا بفيروس كورونا، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وإدارة مستشفى الغردقة العام.

واتبع الفريق الطبي الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة قبل إجراء العملية، حيث ارتدى بدلات العزل الصفراء اللون، وطبق تعليمات منظمة الصحة العالمية في إجراء العملية للتأكد من الحماية والوقاية وعدم انتشار الفيروس، مع التزامه بمعايير مكافحة العدوى وتعليمات التعقيم وحماية الطفل والطاقم.

 وكشف الدكتور رضا النجار أن الأم تبلغ من العمر 35 عاما، وكانت تحت الحجر الصحي لمدة 9 أيام بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وقد تعافت، مؤكدا أن الأم والطفل بصحة جيدة، وتم عزل الطفل عن والدته، كما تم أخذ عينة منه لتحليلها والتأكد من خلوه من فيروس كورونا.

ولادة أول طفل لأم متعافية من كورونا في مصر
اليوم السابع
ولادة أول طفل لأم متعافية من كورونا في مصر
اليوم السابع

المصدر: اليوم السابع

 

 

 

 

 

 

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