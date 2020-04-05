نشطاء ينشرون فيديو لحظة العثور على جثة القيادي بحزب الله

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ومقطع فيديو للحظة العثور على جثة القيادي في "حزب الله" علي محمد يونس، الذي تم اغتياله مساء أمس السبت بجنوبي لبنان.

وقد تضاربت الروايات حول الجهة التي تقف وراء اغتيال القيادي في "حزب الله"، والذي تحدثت وسائل إعلام أنه كان مسؤولا عن تتبع وكشف الجواسيس والعملاء.

ولم يتسنى لـ"RT" التأكد من صحة الرواية التي تحدثت عن وجود آثار إطلاق نار وطعنات سكين على جثة الضحية، التي عثر عليها في جنوب لبنان داخل سيارة، ويظهر الفيديو جثته بجانب السيارة التي كان يستقلها، وهي ملطخة بالدماء.

المصدر: وكالات