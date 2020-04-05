الصحة السورية: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 19 إصابة

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 3 إصابات جديدة ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 19 شفيت منهم حالتان وتوفيت حالتان.

واتخذت الحكومة السورية المزيد من الاجراءات التقيدية لاحتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد، فوسعت حظر التجول اليومي ليشمل يومي الجمعة والسبت يبدأ من الساعة 12 حتى السادسة من صباح اليوم التالي، وحتى إشعار آخر.

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وشمل الحظر الكلي أماكن عامة ما زالت تشهد زحاما، ففي طرطوس تم منع التجول على الكورنيش البحري بدءا من الثانية ظهر اليوم وحتى إشعار آخر.

واتخذت محافظة حلب قرارا مماثلا ومنعت التجول في منطقة كورنيش الإذاعة في المدينة.

كما عزلت السلطات منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق، لتكون ثاني المناطق التي تشهد حالة عزل بعد بلدة منين، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتقييد الحركة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

المصدر: RT