سلطنة عُمان تسجل ثاني حالة وفاة وإجمالي الإصابات 298

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الوفيات إلى اثنتين، وتسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السلطنة.

ووفقا للموقع الرسمي للوزارة على "تويتر"، ارتفع العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 298 حالة​​​.

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تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (٢١) إحدى وعشرين حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩). وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٢٩٨) مائتين وثمان وتسعين حالة وعدد الوفيات حالتان (٢)#عمان_تواجه_كورونا#كوفيد١٩#خليك_في_البيتpic.twitter.com/eko5PN0UVU — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) April 5, 2020

وجددت الوزارة طلبها من الجميع اتباع الإرشادات الصحية، والتقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي، وعدم الخروج من المنازل، إلا للضرورة.

وقامت شرطة سلطنة عمان باستخدام تقنية طائرات التحكم عن بعد "الدرون" لتوجيه الأشخاص وإرشادهم بالابتعاد عن خطر التجمعات في الأماكن العامة، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: وكالات