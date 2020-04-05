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وزير الصحة الكويتي: شفاء 6 حالات جديدة من كورونا والإجمالي يرتفع إلى 99 حالة شفاء

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وزير الصحة الكويتي: شفاء 6 حالات جديدة من كورونا والإجمالي يرتفع إلى 99 حالة شفاء
Reuters
الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية الیوم الأحد شفاء ست حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا ليصبج إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد 99 حالة.

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وقال وزیر الصحة الكویتي باسل الصباح:" تم شفاء ست حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا، بواقع خمسة مواطنین ومقیم واحد، لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 99 حالة".

وأضاف الوزير أن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھؤلاء المصابين من فیروس كورونا، وسیتم نقلھم إلى الجناح التأھیلي في المستشفى، تمھیدا لخروجھم خلال الیومین المقبلین.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة في الكويت، بحسب إحصاءات أمس السبت 479، وسجلت حالة وفاة واحدة.

المصدر: كونا

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