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نقابة المهن الموسيقية في مصر تنوي تحويل المطربة إيناس عز الدين للتحقيق

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نقابة المهن الموسيقية في مصر تنوي تحويل المطربة إيناس عز الدين للتحقيق
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المطربة المصرية إيناس عز الدين
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أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر أنها ستتخذ عدة قرارات مهمة، على رأسها تحويل المطربة إيناس عز الدين للتحقيق بعد قيامها بنشر فيديو تنتقد فيه المنظومة الصحية الوطنية.

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وأشار البيان إلى أن بعض أعضاء النقابة اعتبروا الفيديو إساءة للدولة ومخالفة لقواعد النظام العام ومحاولة لإثارة الرأي العام.

وكانت المطربة قد نشرت فيديو لها من داخل إحدى المستشفيات تنتقد فيه المنظومة الصحية، وذلك بعد أن تم إدخالها المستشفى على إثر قيامها بإبلاغ السلطات المصرية بأنها مصابة بفيروس كورونا، وهو الأمر الذى نفته وزارة الصحة بعد إجراء تحاليل طبية لها.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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