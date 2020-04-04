المغرب.. 883 إصابة بفيروس كورونا في المملكة بعد تسجيل 122 حالة جديدة منذ الجمعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم السبت، تسجيل 122 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المغرب إلى 883 حالة.

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وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3304 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأضافت أن عدد المتعافين من المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد (والمعروف تحت اسم "كوفيد-19") في المغرب وصل إلى 65 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منه 58 حالة حتى الساعة السادسة من مساء السبت.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية "بكل وطنية ومسؤولية".

المصدر: هسبريس