الجزائر تشدد تدابير مكافحة كورونا بتعميم حظر التجوال إلى كامل محافظات البلاد

قال مراسل RT إن السلطات في الجزائر قررت اليوم السبت تعميم الحجر الجزئي على كامل البلاد.

وأضاف أنها قررت أيضا تمديد حظر التجوال ليبدأ من الثالثة ظهرا إلى السابعة صباحا لليوم الموالي على العاصمة وثماني محافظات أخرى.

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وأشار مراسلنا إلى أن الحجر الجزئي يبدأ من الساعة 7 مساء إلى الساعة السابعة صباحا، فيما يبدأ الحجر في ولايات الجزائر، وهران، عين الدفلى، بجاية، سطيف، تيزي وزو، تيبازة، تلمسان، المدية من الساعة الثالثة زولا إلى الساعة السابعة صباحا.

وبخصوص ولاية البليدة فقد تم الإبقاء على الحجر الشامل.

هذا، وأكدت السلطات أن هذه الإجراءات تمتد من 5 أبريل إلى 19 أبريل.

وأعلنت السلطات الصحية، اليوم السبت، عن تسجيل 25 وفاة جديدة بعدوى كورونا "COVID-19"، في أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المتوفين منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

وأفاد الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، بأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الجزائر، ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 25 حالة ووصل إلى نقطة 130 بعد أن كان على مستوى 105 أمس الجمعة.

المصدر: RT