الصحة المصرية: ارتفاع حالات الشفاء بين المصابين بكورونا إلى 241

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب.

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هؤلاء المرضى غادروا المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.

#وزارة_الصحة : ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 241 وخروجهم من مستشفى العزل



الصحة: ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 306 حالةhttps://t.co/c7tG0xe9q9#كورونا#covid_19pic.twitter.com/15Gg49lEQ0 — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) April 4, 2020

وتابع مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال المستشار إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد المصابين بكورونا والذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة، من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة مجددا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية، سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورا، بكل شفافية ،طبقا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

ناصر حاتم

المصدر: RT