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مصر.. طواقم طبية تتهم إدارة معهد الأورام بالتعتيم على إصابتهم بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر.. طواقم طبية تتهم إدارة معهد الأورام بالتعتيم على إصابتهم بفيروس كورونا
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مدخل المعهد القومي للأورام في مصر
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اتهم عدد من أعضاء الطواقم الطبية المصابين بفيروس كورونا فى معهد الأورام في مصر إدارة المعهد بفرض حالة من التعتيم الإعلامي على حالهم.

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وقال أعضاء الطواقم إن ممثلي الإدارة حذروهم من الإدلاء بمعلومات حول إصابتهم وحولوهم "من ضحايا إلى جناة".

ونقلت "المصري اليوم"عن ممرض يعمل بالمعهد قوله إنه أصيب أثناء تأدية واجبه المهني، لكن إدارة المعهد اتهمته بنقل العدوى لآخرين.

وكان مدير المعهد، حاتم أبو القاسم، قد أدلى بتصريحات لبرنامج "الحكاية" على فضائية أم بي سى مصر، قال فيها إن أحد الممرضين هو المسؤول عن نقل العدوى بفيروس كورونا إلى آخرين. وهذا ما نفاه الممرض في تصريحات لصحف محلية، مؤكدا أنه أصيب أثناء تأدية واجبه في أحد المباني الملحقة بالمعهد.

وقال أيضا أحد المصابين بالمعهد إن تزايد عدد الإصابات يعود إلى الإهمال ونقص المستلزمات.

يذكر أن المعهد القومي للأورام تم إغلاقه لمدة ثلاثة أيام بعد ثبوت إصابة 17 من أعضاء الطواقم الطبية بفيروس كورونا، الأمر الذى جعل الحكومة المصرية تحيل الأمر للتحقيق.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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