"البيئة" المصرية تفتش على 93 مستشفى ومركزا طبيا في إطار مكافحة كورونا

قامت وزارة البيئة المصرية بتشديد إجراءاتها الرقابية على كافة المصادر المحتملة لانتشار الفيروس وتهيب بالمواطنين بضرورة الالتزام واتباع تعليمات وطرق الوقاية.

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وقالت الوزارة، اليوم السبت، إنه في إطار توجيهات الوزيرة، ياسمين فؤاد، بضرورة تكثيف الجهود على كافة محاور العمل في البلاد لتنفيذ خطة الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، شن قطاع الفروع والإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي عددا من الحملات التفتيشية.

وأشارت الوزارة إلى أن التفتيش شمل 93 مستشفى ومركزا ومعملا طبيا خلال الـ 48 ساعة الماضية، للتأكد من اتباعها للاشتراطات البيئية السليمة الخاصة بتداول النفايات الطبية والمخلفات الخطرة والتخلص منها بشكل آمن.

وفي مجال منظومة إدارة المخلفات الصلبة، يكثف جهاز إدارة وتنظيم المخلفات أعماله للسيطرة على مقالب القاهرة والجيزة، للحد من التلوث الناتج عن تلك المقالب، حيث قامت محاور التفتيش اليومي بالمرور على مقالب كل من: القطامية، الوفاء والأمل، الطوب الرملي، شبرامنت، وتبين استقرار الأوضاع بهم واتباع عمليات التغطية بشكل سليم.

وتتابع وحدة الرصد والمتابعة بجهاز إدارة وتنظيم المخلفات الأوضاع بعدد من أحياء المنطقة الشمالية والجنوبية بالقاهرة (حي مصر الجديدة وحي المعادي وحي طره) وذلك للتأكد من أعمال رفع المخلفات أولا بأول من الشوارع، وقد تم رصد عدد من النقاط وتم إبلاغ الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لإزالة النقاط المرصودة.

كما تمكنت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة من رفع ما يقرب من 6926 طن مخلفات بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وقنا والغربية، والتخلص الآمن منها، وذلك ضمن جهود الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وتم توعية عمال النظافة بضرورة استخدام مهمات الوقاية وأدوات التطهير أثناء التعامل مع المخلفات وتم تعريفهم طرق استخدامها، خاصة في تطهير الحاويات والمعدات وسبل التعامل مع مخلفات الوقاية من كمامات ونظارات حماية وقفازات.

وحثت وزارة البيئة بالمواطنين على الالتزام بالإجراءات الحكومية الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، وتعليمات وزارة الصحة الخاصة بطرق الوقاية من العدوى.

ناصر حاتم

المصدر: RT